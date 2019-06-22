Украина В Украине будут отключать электричество: кого это коснется

2019-06-23 00:03 306

"Укрэнерго" предупреждает украинцев, что в скором времени вынуждено будет включить аварийный режим. Это связано с аномально высокими температурами, которые наблюдаются на украинских ТЭС.

Такая информация появилась на официальном сайте компании вчера.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - сообщили в Укрэнерго.

Ситуацию может исправить срочный ремонт предприятий. На них необходимо безотлагательно установить специальные блоки с резервным топливом.

На данный момент вне резерва находятся 7 блоков ТЭС. Почти на 10% запасы угля на складах ТЭС уменьшились буквально за 10 дней жары. Осложняет ситуацию и вывод в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.

Это значит, что у "Укрэнерго" вскоре не останется инструментов для обеспечения надлежащего покрытия максимальных нагрузок в энергетической системе. Из-за этого и могут начать применять графики аварийного отключения.