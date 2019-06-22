В Украине будут отключать электричество: кого это коснется

"Укрэнерго" предупреждает украинцев, что в скором времени вынуждено будет включить аварийный режим. Это связано с аномально высокими температурами, которые наблюдаются на украинских ТЭС.
Такая информация появилась на официальном сайте компании вчера.
"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - сообщили в Укрэнерго.
Ситуацию может исправить срочный ремонт предприятий. На них необходимо безотлагательно установить специальные блоки с резервным топливом.
На данный момент вне резерва находятся 7 блоков ТЭС. Почти на 10% запасы угля на складах ТЭС уменьшились буквально за 10 дней жары. Осложняет ситуацию и вывод в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.
Это значит, что у "Укрэнерго" вскоре не останется инструментов для обеспечения надлежащего покрытия максимальных нагрузок в энергетической системе. Из-за этого и могут начать применять графики аварийного отключения.