Украина В Украине петиция об ужесточении наказания за насилие над детьми набрала необходимое число голосов

2019-06-23 13:30 315

Петиция об ужесточении наказания для лиц, совершивших сексуальное насилие над детьми, собрала необходимое количество подписей для того, чтобы ее рассмотрела Верховная Рада. Об этом сообщила автор петиции, украинский юрист-криминалист Анна Маляр на своей странице в соцсети Facebook.

Сбор голосов начался 27 мая 2019 года. Всего 25 тысяч украинцев подписали петицию. Отмечается, что еще два года назад был разработан законопроект 6607, целью которого было усилить защиту детей от сексуального насилия.

Согласно законопроекту планируется ввести три новшества:

создать единого реестра лиц, которых судили за половые преступления в отношении детей;

усилить ответственность за данные преступления;

ввести химическую кастрацию преступников.

Стоит упомянуть, что обозначенные выше меры будут принимать лишь в отношении лиц, которые: "1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз - педофилия".

Известно также, что химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, что влечет за собой снижение половой активности в течение некоторого времени. Этот вид наказания применяется в отношении педофилов в ряде других стран.