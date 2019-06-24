Политика Москва выдвинула новые условия по транзиту газа через Украину

2019-06-24 13:14 240

Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года", − подчеркнул представитель российского кабмина.

По его словам, для этого необходимо согласовать экономические условия, создать способствующую диалогу атмосферу и урегулировать отношения между заинтересованными компаниями.

Приходько отметил, что концепция газопровода Северный поток-2 не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращен.

Напомним, действующий контракт на транзит газа между Газпромом и Нафтогазом истекает в 2019 году.

На прошлой неделе в Газпроме заявили о невозможности заключения контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. В ответ на это Нафтогаз предложил поставлять российское топливо в Европу на условиях "своп".