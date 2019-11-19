Политика В Нафтогазе назвали единственный способ решить проблему с транзитом российского газа

2019-11-20 11:15 435

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко убежден, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии. 

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате (Украина, Россия, Еврокомиссия), и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать в прозрачный способ в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские условия, продолжения транзита", − отметил Витренко в эфире ICTV.

При этом директор Нафтогаза подчеркнул, что ему не известно о какой-либо конкретной работе в нормандском формате относительно переговоров по газу.

"В отношении нормандского формата. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате относительно переговоров о газе. Я слышал высказывания господина Пристайко (глава МИД Украины), который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате, но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", − указал Витренко.
Ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что рассчитывает на обсуждение контракта по транзиту российского газа через территорию Украины на саммите нормандской четверки.

Напомним, 18 ноября стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

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