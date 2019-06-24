Украина Начался нестрогий Петров пост: особенности, меню, традиции и запреты

2019-06-24 13:42 423

Закончилась Троицкая седмица, и православные христиане от череды церковных праздников перешли к первому летнему посту – Петрову или, как его еще называют, Апостольскому. Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. По крайней мере, так считается сейчас.

Дата начала Петрова поста является переходящей и прямо зависит от того, какого числа будут праздновались в текущем году Светлое Христово Воскресенье и День Святой Троицы. Он всегда начинается в понедельник, ровно через неделю после Троицы, и длится до 12 июля - Дня празднования памяти святых апостолов Петра и Павла.

День праздника в честь святых апостолов Петра и Павла не является частью поста. Поскольку в этом году Троицу мы отмечали 16 июня, то Петров пост, соответственно, стартует сегодня, 24 июня. Таким образом, в 2019 году православные христиане будут поститься 18 дней.

В целом же Петров пост в зависимости от даты празднования Пасхи может продолжаться от 8 до 42 дней.

Во времена же первых упоминаний об этом посте (примерно ІІІ век), мнения были иными: его установление не связывалось с апостолами, он считался "компенсационным". То есть те, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой.

Петров пост считается нестрогим. Верующие в этот период отказываются от приема молочной и мясной пищи, однако в отличие от Великого поста можно вкушать рыбу.

Меню на Петров пост:

В понедельник разрешается горячая пища без масла, например постные каши (гречневая, рисовая, перловая, овсяная).

Вторник, четверг и суббота – самые легкие дни поста. Разрешена любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

Строгий пост (сухоядение) в среду и пятницу. Некоторые верующие в эти дни поста питаются только водой и хлебом.

На праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) в меню допускается некоторое послабление, в частности разрешается рыба.

В воскресенье также можно употреблять любую постную еду, добавляется еще один продукт – вино.

Что нужно делать в Петров пост:

Петров, как и любой другой пост, - это в первую очередь период духовного очищения, а ограничения в пищи стоят позицией ниже. Он должен способствовать не потере веса, а укреплению в человеке духовного начала. Поэтому очень важно во время поста молиться, исповедоваться и причащаться.

В то же время, если мирянину по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста, он может ограничивать себя в других, негастрономических вещах. Например, не смотреть в пост телевизор или не пользоваться социальными сетями в интернете.

Чего нельзя в Петров пост:

Издавна считается, что во время Петровского поста нельзя венчать новобрачных и крестить детей. Это принесет невзгоды в семью.

По народным обычаям, не желательно:

- заниматься рукоделием (считается, что таким образом зашиваете свое счастье и благополучие)

- давать деньги в долг (сами из долгов не вылезете)

- стричься (волосы будут редкими)

- проводить обряды, читать заговоры, ворожить и гадать (все это может обернуться против вас).