Політика Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливості територіальних поступок росії

2025-08-18 13:32

Будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. Але росія поки що не демонструє ознак, що вона готова до неї. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі.

Український лідер нагадав, що росія не має вагомих успіхів у Донецькій області попри усі свої зусилля. путін виявився не здатен захопити цю територію за 12 років. А Конституція України забороняє здачу територій, або будь-які територіальні торги.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, лідери США та росії домовилися про "надійні гарантії безпеки" для України.

subscriber subscriber

Еще по теме

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та росії доведеться піти на взаємні поступки

2025-08-18 14:39

Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

Зеленський пояснив, як на його думку, має працювати Безпекова гарантія для України після закінчення війни

2025-08-18 09:36

Що порадили європейські лідери Дональду Трампу перед початком переговорів на Алясці

2025-08-15 08:26

Еще новости в разделе "Політика"

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та росії доведеться піти на взаємні поступки

2025-08-18 14:39

Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливості територіальних поступок росії

2025-08-18 13:32

Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

Мовний омбудсмен Івановська назвала вимоги бункерного щодо припинення війни неприйнятними

2025-08-18 10:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та росії доведеться піти на взаємні поступки 2025-08-18 14:39
Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливості територіальних поступок росії 2025-08-18 13:32
Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні 2025-08-18 11:33
Мовний омбудсмен Івановська назвала вимоги бункерного щодо припинення війни неприйнятними 2025-08-18 10:27