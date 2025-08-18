Політика Володимир Зеленський зробив заяву щодо можливості територіальних поступок росії

2025-08-18 13:32

Будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. Але росія поки що не демонструє ознак, що вона готова до неї. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі.

Український лідер нагадав, що росія не має вагомих успіхів у Донецькій області попри усі свої зусилля. путін виявився не здатен захопити цю територію за 12 років. А Конституція України забороняє здачу територій, або будь-які територіальні торги.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, лідери США та росії домовилися про "надійні гарантії безпеки" для України.