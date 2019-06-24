Кинотеатры Грузии убрали из проката все фильмы на русском языке

Как сообщает "Грузия Онлайн", крупнейшие кинотеатры страны приостановили показ фильмов на русском языке.
Отказаться от русскоязычных сеансов сеть Cavea решила в знак солидарности к участникам массовых протестов. Как долго в грузинских кинотеатрах не будет фильмов на русском, в компании не сообщили.
Стоит отметить, что Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии. Они также расположены в Тбилиси, в торговых центрах Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.
Напомним, в Тбилиси проходят массовые антироссийские протесты. Они начались после того, как в парламенте Грузии выступил российский депутат Сергей Гаврилов. Он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.
Протестующие требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
В результате массовых протестов против грузинских чиновников пострадали 240 человек, из которых 80 – полицейские. На фоне протестов глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.