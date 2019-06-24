Мир Кинотеатры Грузии убрали из проката все фильмы на русском языке

2019-06-24 14:43 162

Как сообщает "Грузия Онлайн", крупнейшие кинотеатры страны приостановили показ фильмов на русском языке.

Отказаться от русскоязычных сеансов сеть Cavea решила в знак солидарности к участникам массовых протестов. Как долго в грузинских кинотеатрах не будет фильмов на русском, в компании не сообщили.

Стоит отметить, что Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии. Они также расположены в Тбилиси, в торговых центрах Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Напомним, в Тбилиси проходят массовые антироссийские протесты. Они начались после того, как в парламенте Грузии выступил российский депутат Сергей Гаврилов. Он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

Протестующие требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате массовых протестов против грузинских чиновников пострадали 240 человек, из которых 80 – полицейские. На фоне протестов глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

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