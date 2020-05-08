Коронавирус Шмыгалю предлагают открыть кинотеатры с 1 июля

2020-05-09 00:10 183
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Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко и заместитель главы фракции "Слуга народа" Павел Сушко предложили Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю алгоритм выхода кинотеатров из карантина с 1 июля. Об этом Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Вместе с Павлом Сушко (заместителем главы фракции "Слуга народа" - ред.) предложили Премьер-министру алгоритм выхода кинотеатров из карантина. Предлагаем открывать кинотеатры с 1 июля. Первые две недели месяца продавать билеты зрителям с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму. Это помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда ни фильмов, ни зрителей нет", - написал Ткаченко.

По его словам, при этом, Украина должна синхронизироваться с мировым кинотеатральным рынком. Если продолжится работа в карантинных ограничениях, дата открытия будет перенесена на более поздний период.

"Также напоминаю об инициативе Сергея Созановского, который предложил бесплатно предоставить для повторного показа в кинотеатрах современные украинские фильмы. Призываю к ней присоединиться", - отметил Ткаченко

Напомним, первые ограничения карантина в Украине будут отменены с 11 мая, бизнес должен быть готов к работе в новых условиях.

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