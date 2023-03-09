Мир Грузия отправила в Венецианскую комиссию Совета Европы скандальный законопроект об "иноагентах"

2023-03-09 08:26

Грузия отправила для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы принятый накануне в первом чтении законопроект об "иноагентах". Об этом заявил председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе, сообщает портал Новости-Грузия.

"Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте", - отметил он.

Депутат назвал спекулятивными утверждения оппозиции о том, что принятия закона об "иноагентах" негативно отразится на процессе получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Напомним, после принятия парламентом Грузии в первом чтении спорного закона об "иноагентах" в центре Тбилиси начались протесты, во время которых полиция применила слезоточивый газ и водометы.