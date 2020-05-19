Коронавирус Стало известно, когда и как смогут открыться кинотеатры

2020-05-19 21:00 174

В рамках ослабления карантинных мер в Украине кинотеатры могут заработать с некоторыми ограничениями. Об этом заявила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

По ее словам, правительством рассматривается возможность заполнения залов кинотеатров не более чем на 30%.

Также Фоменко подчеркнула, что подобные требования могут быть установлены и для концертных залов.

"То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", - отметила и.о. главы Минкульта.

При этом Фоменко уточнила, что такие меры станут убыточными для владельцев кинотеатров.

Кроме того она заявила, что запрет на работу культурной сферы могут снять на последнем этапе карантина, который может начаться 1 июля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай, чем так опасен коронавирус