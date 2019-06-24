Политика У Зеленского заговорили о сокращении министерств

2019-06-24 18:30 309

В Администрации президента также рассматривают вопрос ликвидации Национальной академии госуправления.

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств. Об этом рассказал заместитель главы АП Алексей Гончарук в понедельник, 24 июня, в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", – сказал Гончарук.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенность вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - сказал замглавы Администрации президента.

На данный момент, по словам Гончарука, вопрос по Национальной академии госуправления остается открытым.

Ранее сообщалось, что Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы. Ее основной задачей является содействие дальнейшему развитию правовой системы в Украине с учетом международных обязательств.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил 159 указов своих предшественников. Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича.