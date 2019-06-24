Мир В Польше владелица фирмы вывезла украинского рабочего в лес, где оставила умирать

2019-06-24 17:30 423

В Польше работник из Украины потерял сознание на работе, а владелица фирмы решила вывезти его в лес, где оставила умирать, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В Польше до пяти лет лишения свободы грозит женщине, которая не помогла трудоустроенному у нее гражданину Украины. Когда мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание, владелица заведения вывезла его в лес и оставила. Тело мужчины нашли лесники в лесу недалеко от города Вонґровец в Великопольском воеводстве, пишет издание.

По информации "Gazeta Wyborcza", украинец работал на предприятии по производству гробов. В связи с этим делом задержали владелицу заведения. Женщину арестовали.

Представитель великопольской полиции Анджей Боровяк заявил в понедельник, что несколько дней назад в лесу неподалеку Вонґровця нашли тело мужчины. Полицейские, которые взялись за дело, идентифицировали умершего. Им оказался 36-летний гражданин Украины. Мужчина работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль.

"Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелицу, она запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что мужчина, который был без сознания, исчез из заведения. Не было его также дома, где жил. При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, который с ним жил и работал", - подчеркнул Боровяк.

Он добавил, что "после изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой, полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. За несколько дней они обнаружили его в одном из хостелов в Ломжи".

По информации Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания для выдвижения владелицы заведения обвинения в неоказании помощи бессознательном мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.