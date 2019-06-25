Политика Помпео встречается с принцами ОАЭ - создает антииранскую коалицию

2019-06-25 13:44 228

Госсекретарь США Майк Помпео во время переговоров с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайяном обсудил меры безопасности в Ормузском проливе. 

"Состоялась большая дискуссия с шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном в Абу-Даби о необходимости поощрения свободы судоходства в Ормузском проливе и совместной работы по противодействию злонамеренной деятельности Ирана", - сообщил Помпео в своем микроблоге в Twitter.

Перед своим визитом в страны Ближнего Востока госсекретарь сообщил о намерении создать глобальную антииранскую коалицию, которая должна быть готова дать отпор "крупнейшему спонсору терроризма в мире".

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