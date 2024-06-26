ВОЙНА В Украине Состоялся обмен пленными при содействии ОАЭ - домой вернулись 90 украинских защитников

2024-06-26 14:31

Министерство иностранных дел объявило об успехе посреднических усилий ОАЭ в вопросе обмена военнопленными между рф и Украиной по освобождению 180 пленных.

Министерство подчеркнуло, что успех нового посредничества, которое стало пятым с начала этого года, является результатом использования ОАЭ своих особых связей и партнерства с обеими сторонами, в том числе как надежного посредника между обеими сторонами", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что усилия ОАЭ с начала 2024 года увенчались успехом в завершении пяти обменов военнопленными между Россией и Украиной. Также напомнили об успешном обмене двумя пленными между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в декабре 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене пленными с рф при содействии ОАЭ, в результате которого еще 90 украинцев вернулись в Украину.