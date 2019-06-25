Украина С октября монеты 1, 2 и 5 копеек выведут из обращения

2019-06-25 17:30 93

 

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

Об этом сообщил председатель НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга.

Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет, отмечает НБУ.

Ранее НБУ сообщил, что в 2019 году в обращение планируют постепенно ввести новые 5-гривневые монеты, которые в будущем должны заменить банкноты.

"Монетный двор предусматривает постепенное введение в обращение монет 5 и 10 гривень. В этом году 5 гривень могут быть, а 10 - точно нет, они поступят в последующие периоды", - сказал Смолий в январе.

Напомним:

В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 находилось 400,1 млрд гривень.

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