Экономика НБУ вводит лимиты на переводы с карты на карту с октября

2024-08-27 17:37

Национальный банк Украины ввел лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P). Ограничение вводится с 1 октября на полгода.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающим критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

Также лимит не действует в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются, добавили в пресс-службе.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют переводы, не превышающие сумму в 150 тысяч гривен в месяц.

Обоснование ограничения

Как отметили в НБУ, лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирова

В первом квартале 2024 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины составлял 327 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - 541 гривну, по переводу с карты на карту - 1 931 гривен.

ния теневой экономики.

В НБУ поясняют, что "дропы" - это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств. В целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов.

По данным нескольких крупнейших банков в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами на основании участия в схемах дропов.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" может проходить около 200 млрд гривен в год.

Подробнее о схемах теневых переводов денег читайте в материале РБК-Украина "НБУ готовит ограничения на переводы с карты на карту: когда и как будут работать лимиты".

Напомним, общее количество активных карточек в Украине составляет 52,7 млн штук.