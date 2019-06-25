Украина В Украине завершилось финансирование июньских пенсий и майских субсидий

2019-06-25 19:00 354

Пенсионный фонд (ПФ) Украины сегодня, 25 июня, завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май 2019 года. Об этом сообщается на странице Фонда в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии направлено 33,9 млрд грн, а на субсидии – 97,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что на пенсионные выплаты в мае было направлено 33,83 млрд грн, а на жилищные субсидии за апрель – 1,82 млрд грн.

В мае председатель правления ПФ Евгений Капинус заявил, что органы Фонда осуществили уже три перерасчета пенсий с начала 2019 года. По его словам, перерасчет провели для пенсионеров старше 65 лет, у которых страховой стаж составил более 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. Также он добавил, что 1 марта состоялась индексация пенсий, а 1 апреля – автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

В прошлом месяце Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.