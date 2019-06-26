Мир фото Утонул гитарист культового белорусского ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский

2019-06-26 12:43 249

Погиб гитарист легендарного вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский. Об этом сообщается на форуме поклонников коллектива.

"Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока не известны", – написал администратор форума Олег Верещагин.

Аркадий Ивановский – известный белорусский музыкант. Он родился 6 августа 1959 года. В 1981 году окончил четыре курса Минского радиотехнического института, а в 1989 – Минский институт культуры по специальности "Культпросветработа" с квалификацией "Руководитель эстрадного и эстрадно-духового оркестра".

С 1982 года работал в различных филармониях и коллективах, в частности в ВИА "Тоника", в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Белоруссии, оркестре Михаила Финберга. Также сотрудничал с Vip Jazz. Ивановский выступал в ансамбле "Песняры" с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива. С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова.

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