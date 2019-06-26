Политика На выборах в Раду идут сразу восемь Зеленских - ЦИК уверяет, что это не клоны

2019-06-26 15:14 96

В Центризбиркоме говорят, что однофамильцы президента не "клоны", а реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии. Правда признают, что программы некоторых кандидатов умещаются на одну страничку, а другие желающие стать нардепами и вовсе безработные.

На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук".

При этом один из кандидатов является тезкой украинского президента, лишь отчество отличается. Он баллотируется в избирательном округе №159 в Сумской области как самовыдвиженец. По официальным данным, которые обнародовала Центральная избирательная комиссия, Владимир Сергеевич Зеленский – безработный сумчанин.

"Родился 19 ноября 1985 года в городе Сумы. Гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Сумах, судимость отсутствует, самовыдвижение", – говорится в рассказе о кандидате .

Предвыборная программа кандидата в нардепы, которая уже обнародована на сайте ЦИК, уместилась на одну страницу. В ней говорится, что в случае избрания Зеленского депутатом, его деятельность будет направлена ​​на реализацию задач, разделенных на четыре блока: человек – высшая ценность, равенство всех перед законом, и справедливость перед ним, победа над коррупцией и здоровая и образованная нация.