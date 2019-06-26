Украина Дешевого электричества больше не будет: стало известно, что готовят с 1 июля

2019-06-26 20:00 846

 

С 1 июля нынешнего года в Украине планируют отменить ночной бюджетный тариф на потребление электроэнергии для населения.

Соответствующее мнение во вторник, 25 июня, озвучил глава правления Житомироблэнерго Алексей Шекета.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", − заявил он.

К слову, распределение на ночной и дневной тариф должна была мотивировать население и заводы использовать мощные электроприборы с 23:00 до 07:00. То бишь в период, когда теплоэлектростанции практически работают "вхолостую" и возникает избыток электричества.

Соответственно, ночной тариф на электроэнергию в Украине введенный с 1 апреля 2015-го был вдвое дешевле, чем базовый.

Позднее портал УН со ссылкой на представителей компании Киевские энергетические услуги сообщил о том, что информация об отмене ночного тарифа пока преждевременна.

"Такой информации нет. Можете ставить двухзонные или трехзонные счетчики", − сообщили в компании.

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