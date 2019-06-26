Политика Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности

2019-06-26 18:30 504

Президент Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Им стал Антон Кориневич.

Соответствующий указ от 25 июня был опубликован на сайте Администрации президента. Известно, что Кориневич является преподавателем в КНУ имени Тараса Шевченка и преподает в КИМО.

В частности, Кориневич имеет ступень кандидата юридических наук и занимает должность доцента и заместителя директора по научно-педагогической работе.

Он специализируется на международном гуманитарном, международном уголовном и энергетическом праве.

33-летний Кориневич – киевлянин, в 2009 году окончил отделение международного права КИМО. Защитил диссертацию по теме «Место международного энергетического права в системе современного международного права» (2011 год).

Является автором более 30 научных и научно-методических трудов. В СМИ известен как эксперт-правовик.

Предыдущий постпред президента в АР Крым, Борис Бабин, был уволен пятым президентом Петром Порошенко в 2018 году.