Мир Назван действенный способ понизить давление без таблеток

2019-06-26 20:30 108

Исследователи рассказали о простом способе бороться с повышенным давлением.

Ученые провели исследования, собрав 300 человек возрастом от 40 до 50 лет. Сон людей оценивали при помощи специального браслета. Браслет давал ученым возможность отследить глубину, продолжительность и качество сна.

Результаты исследований оказались вполне ожидаемыми. Здоровый сон по семь-девять часов, помогает понизить давление гипертоникам, и нормализовать его у гипотоников.

Еще ученые отметили, что лучше ложиться спать не позднее 23:00, плотно закрывать шторы, выключать все источники света и шума.