Политика Украина обратилась в Международный трибунал из-за российской ноты

2019-06-26 22:00 234

 

Во вторник Россия направила Министерству иностранных дел Украины ноту с предложением о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

МИД считает это предложение неприемлемым и проинформировала об этом Международный трибунал по морскому праву. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в среду украинским министерством.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией Приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжения незаконного содержания 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", - говорится в заявлении.

Так, сообщается, что 25 июня МИД получил ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитетам военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", - отметили в дипломатическом ведомстве.

В заявлении обратили внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнение Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

"МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей", - подчеркнули дипломаты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

«Ты не пройдешь!»: украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ

2019-06-26 17:30 318

Руководство ГП «Энергорынок» намеренно дестабилизирует финансовое положение энергокомпаний

2019-06-26 14:29 261

В Минфине признали, что за месяц было продано долгов на миллиард евро

2019-06-26 10:41 468

Украина объявила бойкот ПАСЕ из-за России и экстренно обратилась к Зеленскому

2019-06-25 21:00 987

Еще новости в разделе "Политика"

Украина обратилась в Международный трибунал из-за российской ноты

2019-06-26 22:00 234

ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях

2019-06-26 19:00 384

Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности

2019-06-26 18:30 3876

ПАСЕ вернула полномочия РФ в полном объеме

2019-06-26 18:00 300
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина обратилась в Международный трибунал из-за российской ноты 2019-06-26 22:00 234
ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях 2019-06-26 19:00 384
Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности 2019-06-26 18:30 3876
ПАСЕ вернула полномочия РФ в полном объеме 2019-06-26 18:00 300

Лента

22:00 Украина обратилась в Международный трибунал из-за российской ноты
21:30 Коболев заявил об угрозе приостановки импорта газа для запасов на зиму
21:00 Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри
20:30 Назван действенный способ понизить давление без таблеток
20:00 Дешевого электричества больше не будет: стало известно, что готовят с 1 июля
19:30 Дисквалификация россиянина принесла Украине три "золота" биатлонных соревнований
19:00 ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях
18:45 Военную приемку Минобороны уличили в фальсификации сертификатов летного состояния
18:30 Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности
18:00 ПАСЕ вернула полномочия РФ в полном объеме