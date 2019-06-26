Политика Украина обратилась в Международный трибунал из-за российской ноты

2019-06-26 22:00 234

Во вторник Россия направила Министерству иностранных дел Украины ноту с предложением о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

МИД считает это предложение неприемлемым и проинформировала об этом Международный трибунал по морскому праву. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в среду украинским министерством.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией Приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжения незаконного содержания 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", - говорится в заявлении.

Так, сообщается, что 25 июня МИД получил ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитетам военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", - отметили в дипломатическом ведомстве.

В заявлении обратили внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнение Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

"МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей", - подчеркнули дипломаты.