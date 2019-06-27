Политика Глава Офиса президента Андрей Богдан проговорился, что покинет эту должность

2019-06-27 11:42 381

Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что вместо него этот государственный орган может возглавить его первый заместитель Сергей Шефир.

"…возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами (с Сергеем Шефиром). Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план", - рассказал он в интервью "1+1".

На вопрос о том, не переживает ли он по поводу того, что его могут сместить с должности в связи с люстрацией, Богдан ответил, что его должность не подпадает под указанный закон. Однако он подчеркнул, что если будет доказано обратное, ему не сложно будет уволиться в любой момент.

Ранее Верховный суд Украины отказался открыть производство по иску против назначения Андрея Богдана главой Офиса президента. Иск об отмене указа Зеленского, согласно которому главой Офиса (на тот момент Администрации.) президента был назначен Андрей Богдан, был подан 25 мая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом №417/2019 от 20 июня создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента и сократив численность ее сотрудников. Согласно решению о реорганизации, руководящий состав Администрации президента был переведен на должности в Офис президента.