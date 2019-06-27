Политика Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина

2019-06-27 15:14 102

Президент РФ и американский лидер Дональд Трамп встретятся в японской Осаке в 14.00 28 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по Киеву. В субботу, 29 июня, Трамп также встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в 11.30 (5.30 по Киеву).

Напомним, президенты России и США встретятся в третий раз – 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и Украине.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Разведка США выяснила, что лидер КНДР не готов к ядерному разоружению

2019-06-26 08:12 387

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

2019-06-25 20:00 510

Трамп на саммите G20 поставит Путина к ответу за конфликт в Украине

2019-06-25 11:42 780

Новый поворот в деле Гандзюк: Мангер срочно затребовал личной встречи с Зеленским

2019-06-21 16:28 951

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО

2019-06-27 15:46 54

Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина

2019-06-27 15:14 102

Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею

2019-06-27 14:13 237

Зеленский назначил на ключевые должности в СБУ и Нацгвардию своих людей - кто они

2019-06-27 12:43 309
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО 2019-06-27 15:46 54
Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина 2019-06-27 15:14 102
Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею 2019-06-27 14:13 237
Зеленский назначил на ключевые должности в СБУ и Нацгвардию своих людей - кто они 2019-06-27 12:43 309

Лента

15:46 Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО
15:14 Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина
14:45 Защитник сборной Нидерландов де Лигт будет получать в Ювентусе 12 млн евро
14:13 Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею
фото 13:44 Покушение на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина - стали известны детали
КАРТА 13:12 Прогноз погоды: В Украину идут грозовые ливни, по ночам будет прохладно
12:43 Зеленский назначил на ключевые должности в СБУ и Нацгвардию своих людей - кто они
12:16 ЦИК утвердил для выборов серые флуоресцентные бюллетени с водяными знаками
11:42 Глава Офиса президента Андрей Богдан проговорился, что покинет эту должность
КАРТА 11:15 Обострение в зоне ООС: число обстрелов растет, ранены семеро украинских солдат