Политика Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина

2019-06-27 15:14 102

Президент РФ и американский лидер Дональд Трамп встретятся в японской Осаке в 14.00 28 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по Киеву. В субботу, 29 июня, Трамп также встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в 11.30 (5.30 по Киеву).

Напомним, президенты России и США встретятся в третий раз – 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и Украине.