Политика Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО

2019-06-27 15:46 60

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, поскольку это важно для Украины.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента на своей сайте.

"Эти выборы - не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества - это значительное количество реформ и законопроектов, которые сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - сказал глава государства.

Зеленский подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Он также поблагодарил Парламентскую ассамблею НАТО за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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