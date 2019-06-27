Курьезы фото Dior и Bvlgari жестко наказали модель Беллу Хадид за фото с флагом ОАЭ

2019-06-28 18:33 66

Одну из наиболее дорогих супермоделей мира - Беллу Хадид наказали за снимок из аэропорта, на котором создалась иллюзия, что звезда наступила на флаг ОАЭ. 

Как сообщает The National, увидевшие в поступке супермодели проявления расизма, потребовали от модных брендов отказаться от сотрудничества с Хадид. В итоге многочисленные жалобы в отделение французского модного дома Dior привели к тому, что компания сняла баннеры с фотографиями Хадид в крупнейшем торгово-развлекательном центре в мире Dubai Mall в Дубае. Пристала на требование народа и итальянская люксовая марка Bvlgari.

Напомним, ранее Белла Хадид "наступила" на самолет и нарвалась на обвинения в расизме. Звезда сделала снимок в аэропорту, на котором она якобы наступает каблуком на стоящие вдалеке самолеты с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии. Пользователи увидели в этом проявление расизма и затравили модель. Хадид удалила фото и принесла извинения на английском и арабском языках.

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Курьезы

фото Dior и Bvlgari жестко наказали модель Беллу Хадид за фото с флагом ОАЭ 2019-06-28 18:33 66
фото В родном городе Зеленского у памятника Хмельницкому отпала рука с булавой 2019-06-26 13:16 798
В Ницце Boeing 777 после приземления врезался в здание аэропорта 2019-06-25 14:12 582
Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции 2019-06-21 12:41 1311

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