фото-видео Модель Белла Хадид снялась в необычной фотосессии - ретро и жестокий пирсинг

2019-03-15 22:12 96

Одна из наиболее дорогих и успешных моделей мира - Белла Хадид снялась в необычной фотосессии. Снимки и видео со съемки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель с короткой стрижкой и закрученными локонами. У нее тонкая полоска бровей и черные длинные стрелки на глазах. Четко выделен контур губ. Хадид позировала в платье с корсетом металлического цвета и пышной светлой юбкой. У нее на плечах накидка из светло-розового шифона. На кадрах модель выпускает сигаретный дым и держит во рту открытую булавку.

Также Хадид показала ролик во время рабочего процесса. На нем она смеется, поправляет одежду и ловит брошенный ей предмет.