фото-видео Модель Белла Хадид снялась в необычной фотосессии - ретро и жестокий пирсинг

2019-03-15 22:12 96

Одна из наиболее дорогих и успешных моделей мира - Белла Хадид снялась в необычной фотосессии. Снимки и видео со съемки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель с короткой стрижкой и закрученными локонами. У нее тонкая полоска бровей и черные длинные стрелки на глазах. Четко выделен контур губ.  Хадид позировала в платье с корсетом металлического цвета и пышной светлой юбкой. У нее на плечах накидка из светло-розового шифона. На кадрах модель выпускает сигаретный дым и держит во рту открытую булавку.

Также Хадид показала ролик во время рабочего процесса. На нем она смеется, поправляет одежду и ловит брошенный ей предмет.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Facebook и Instagram назвали причину массовых проблем с доступом в аккаунты

2019-03-14 12:42 498

фото Наоми Кэмпбелл снялась в пикантной фотосессии и стала лицом NARS

2018-12-28 22:12 3576

"Аквамен" с тризубцем на Гавайях наткнулся на молодоженов и приукрасил их фотосессию

2018-12-27 17:30 2142

фото 16-летняя дочь Кейт Мосс снялась для обложки известного глянца Dazed

2018-11-23 15:46 4746

Еще новости в разделе "фото-видео"

Модель Белла Хадид снялась в необычной фотосессии - ретро и жестокий пирсинг

2019-03-15 22:12 96

фото Дженнифер Лопес обнародовала фото своего самого счастливого момента в жизни

2019-03-15 18:29 270

фото Актеры слили в Instagram фото со съемок культового фильма "Джуманджи: Зов джунглей"

2019-03-15 13:42 264

фото Ольга Сумская опубликовала пикантные селфи - в Сети принялись измерять бюст актрисы

2019-03-08 22:12 4377
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

Модель Белла Хадид снялась в необычной фотосессии - ретро и жестокий пирсинг 2019-03-15 22:12 96
фото Дженнифер Лопес обнародовала фото своего самого счастливого момента в жизни 2019-03-15 18:29 270
фото Актеры слили в Instagram фото со съемок культового фильма "Джуманджи: Зов джунглей" 2019-03-15 13:42 264
фото Ольга Сумская опубликовала пикантные селфи - в Сети принялись измерять бюст актрисы 2019-03-08 22:12 4377

Лента

22:12 Модель Белла Хадид снялась в необычной фотосессии - ретро и жестокий пирсинг
21:35 Основной инстинкт: Цыплята на ферме объединились в группу и заклевали голодную лису
фото 20:28 Netflix закрыл два последних супергеройских сериала по комиксам Marvel
видео 19:34 Патрульная полиция преследует лошадь - случайная съемка видеорегистратора
фото 18:29 Дженнифер Лопес обнародовала фото своего самого счастливого момента в жизни
17:55 Гриценко и его команда. «Честные» и непроходные
17:33 Экранизацией нового романа Стивена Кинга занялся режиссер сериала "Рассказ служанки"
фото 16:27 В Австралии разрешили использовать смайлы в автономерах - цена вопроса $300
документ 15:46 "Спойлеров от нас не ждите!" - NASA жестко ответило фанатам "Железного человека"
15:14 Стало известно, что вызывает постоянный стресс, хроническую усталость и накопление токсинов