Политика Зеленский: решение о возвращении РФ в ПАСЕ приняли давно

2019-06-27 18:30 399

 

Президент Владимир Зеленский уверяет, что во время поездки в Европу поднимал перед европейскими лидерами вопрос о возвращении России в ПАСЕ, но все они отметили, что это дело уже решенное.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве 27 июня 2019.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встреч с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по семь встреч. На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ, и поверьте мне, каждый из этих людей говорил мне: Владимир, поймите, ПАСЕ - это площадка для переговоров, такая ситуация... То есть это решение было уже давно", - сказал он.

"Каждый из этих людей, с кем я говорил за рубежом, знал ответ уже на 100%. Я об этом говорил за рубежом, к сожалению, меня не услышали. Решение было давно принято", - добавил он.

"Я делал все, что я могу, но это было постфактум", - пояснил президент.

"Поэтому если наши депутаты обращаются ко мне, (спрашивают) что я сделал, я могу их спросить, что они сделали, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения россиянами принципов Совета Европы.

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