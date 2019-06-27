Политика Зеленский набросился на Климкина: ставит под угрозу освобождение моряков

2019-06-27 18:00 324

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в четверг.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах по интернету, а точнее сказать из "Украинской правды". Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации касательно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, который послал МИД", - очень эмоционально заявил президент.