Политика Зеленский отреагировал на инициативу Медведчука по обмену

2019-06-27 20:30 414

 

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украине не нужны посредники в вопросе обмена удерживаемыми. Так Президент ответил на просьбу прокомментировать заявление политика Виктора Медведчука о якобы освобождении четырех находящихся в ОРДЛО украинцев.

"Еще раз хочу сказать: я ни разу в жизни, в должности Президента и в целом, не общался с господином Медведчуком. Это правда. Я не вижу, когда у нас есть страна, большая, независимая, самостоятельная, не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Это очень важный вопрос. Почему этот вопрос возвращения пленных, прекращение войны поднимается с его стороны только под выборы, спросите его", - отметил Президент.

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