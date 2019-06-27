Украина Супрун рассказала, почему в Украине змеи чаще всего кусают пьяных парней

2019-06-27 21:30 189

 

Укус ядовитой змеи очень опасен для людей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Ежегодно змеи кусают за год более пяти миллионов человек. В Украине не такая опасная ситуация, но с весны по осень в стране фиксируется от пяти до 12 таких случаев.

Чаще всего укусы получают юноши от 18 до 28 лет в состоянии алкогольного опьянения, так как они ведут себя невнимательно и заторможено.

Супрун рассказала, что нужно делать в таких ситуациях.

1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте;
2. Перемещение человека в удобное положение и следите, чтобы она меньше двигалась;
3. Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений). Особенно при быстром нарастании отека;
4. Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении - с помощью шины или подручными средствами;
5. Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, слегка сдавливает конечность;
6. Если у пострадавшего есть тревога - следует его / ее успокоить или дать успокоительные средства.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди

2019-06-27 22:00 246

КАРТА Прогноз погоды: В Украину идут грозовые ливни, по ночам будет прохладно

2019-06-27 13:12 381

У Гройсмана признали, что пенсии будут пересчитывать не всем украинцам

2019-06-27 10:14 5235

«Ты не пройдешь!»: украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ

2019-06-26 17:30 534

Еще новости в разделе "Украина"

Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди

2019-06-27 22:00 246

Супрун рассказала, почему в Украине змеи чаще всего кусают пьяных парней

2019-06-27 21:30 189

фото + видео Последствия непогоды в Киеве: деревьями завалило 15 авто, двух человек госпитализировали

2019-06-27 17:30 366

фото Покушение на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина - стали известны детали

2019-06-27 13:44 291
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди 2019-06-27 22:00 246
Супрун рассказала, почему в Украине змеи чаще всего кусают пьяных парней 2019-06-27 21:30 189
фото + видео Последствия непогоды в Киеве: деревьями завалило 15 авто, двух человек госпитализировали 2019-06-27 17:30 366
фото Покушение на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина - стали известны детали 2019-06-27 13:44 291

Лента

22:00 Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди
21:30 Супрун рассказала, почему в Украине змеи чаще всего кусают пьяных парней
21:00 Почему Климкин не согласовал с Зеленским ноту РФ - глава МИД дал объяснение
20:30 Зеленский отреагировал на инициативу Медведчука по обмену
20:00 Никогда ничем не делитесь: названы самые завистливые знаки Зодиака
19:40 Экс-депутат Климец в сговоре со спонсорами ДНР проворачивает схемы с рейдерским захватом крупной недвижимости
19:30 Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО
видео 19:00 Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером
18:30 Зеленский: решение о возвращении РФ в ПАСЕ приняли давно
18:00 Зеленский набросился на Климкина: ставит под угрозу освобождение моряков