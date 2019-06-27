Супрун рассказала, почему в Украине змеи чаще всего кусают пьяных парней

Укус ядовитой змеи очень опасен для людей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Ежегодно змеи кусают за год более пяти миллионов человек. В Украине не такая опасная ситуация, но с весны по осень в стране фиксируется от пяти до 12 таких случаев.
Чаще всего укусы получают юноши от 18 до 28 лет в состоянии алкогольного опьянения, так как они ведут себя невнимательно и заторможено.
Супрун рассказала, что нужно делать в таких ситуациях.
1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте;
2. Перемещение человека в удобное положение и следите, чтобы она меньше двигалась;
3. Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений). Особенно при быстром нарастании отека;
4. Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении - с помощью шины или подручными средствами;
5. Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, слегка сдавливает конечность;
6. Если у пострадавшего есть тревога - следует его / ее успокоить или дать успокоительные средства.