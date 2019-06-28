Украина День Конституции Украины - история главного документа страны

2019-06-28 09:11 180

28 июня Украина отмечают один из важнейших государственных праздников - День Конституции. Напомним, главный документ страны был принята в 1996 году. За день до этого спикер Верховной Рады Александр Мороз, открывая заседание, предложил работать без перерывов до полного принятия. В результате заседание длилось почти сутки (20 часов).

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Были приняты проекты о государственных символах и государственном украинском языке.

28 июня, в 9:20 утра, Конституция Украины была принята голосами 315 народных депутатов.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Это стало началом становления Украины как новой демократической и независимой страны.