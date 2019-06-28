Политика Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко

2019-06-28 11:13 180

Первым премьер предлагает отстранить от должности главу МИД Климкина. Пока просто в принудительном порядке отправить в отпуск.

Премьер Владимир Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина, который отправил ноту протеста РФ без уведомления главы государства.

Как заявил глава правительства эфире 1+1, освобождение моряков является первоочередной задачей, так как они выполняли приказ руководства страны и именно государство отвечает за их судьбу.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел – это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром – я считаю, что это недопустимо", – указал Гройсман.

Он подчеркнул, что "за каждым таким заявлением есть судьба людей" и подобные действия должны обсуждаться с президентом.

Также премьер посоветовал, как решить данную ситуацию, учитывая то, что парламент отказывается уволить Климкина с должности.

"Я считаю, что президенту нужно обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", – сказал Гройсман.