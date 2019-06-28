Политика Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко

2019-06-28 11:13 180

Первым премьер предлагает отстранить от должности главу МИД Климкина. Пока просто в принудительном порядке отправить в отпуск.

Премьер Владимир Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина, который отправил ноту протеста РФ без уведомления главы государства.

Как заявил глава правительства эфире 1+1, освобождение моряков является первоочередной задачей, так как они выполняли приказ руководства страны и именно государство отвечает за их судьбу. 

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел – это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром – я считаю, что это недопустимо", – указал Гройсман.

Он подчеркнул, что "за каждым таким заявлением есть судьба людей" и подобные действия должны обсуждаться с президентом.

Также премьер посоветовал, как решить данную ситуацию, учитывая то, что парламент отказывается уволить Климкина с должности.

"Я считаю, что президенту нужно обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", – сказал Гройсман.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Почему Климкин не согласовал с Зеленским ноту РФ - глава МИД дал объяснение

2019-06-27 21:00 1077

Зеленский набросился на Климкина: ставит под угрозу освобождение моряков

2019-06-27 18:00 981

Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО

2019-06-27 15:46 387

У Гройсмана признали, что пенсии будут пересчитывать не всем украинцам

2019-06-27 10:14 6624

Еще новости в разделе "Политика"

фото В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран

2019-06-28 11:41 87

Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко

2019-06-28 11:13 180

Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО

2019-06-28 10:40 570

Почему Климкин не согласовал с Зеленским ноту РФ - глава МИД дал объяснение

2019-06-27 21:00 1077
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран 2019-06-28 11:41 87
Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко 2019-06-28 11:13 180
Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО 2019-06-28 10:40 570
Почему Климкин не согласовал с Зеленским ноту РФ - глава МИД дал объяснение 2019-06-27 21:00 1077

Лента

фото 11:41 В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран
11:13 Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко
11:05 Свежая социология: Оппозиционный блок уже проходит в Раду
10:40 Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО
КАРТА 10:12 Сепаратисты применили запрещенное оружие практически по всей линии фронта
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 День Конституции Украины - история главного документа страны
08:26 Коболев пригрозил остановить импорт газа и сорвать отопительный сезон
22:00 Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди
21:30 Супрун рассказала, почему в Украине змеи чаще всего кусают пьяных парней