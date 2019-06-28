Политика Верховный Суд закрыл производство по делу Саакашвили

2019-06-28 12:14 246

Верховный Суд закрыл производство по делу о лишении гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Как указано в сообщении пресс-службы суда, суд принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене Указа президента Украины от 26 июля 2017 года №196 О прекращении гражданства Украины в части "считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михеила".

Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Суд установил, что Указом президента от 28 мая 2019 года внесены изменения в обжалованный Указ президента от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины" и исключено из него положение об утрате Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 28 мая 2019 года новоизбраный президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.