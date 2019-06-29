Политика "Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом

2019-06-29 11:00 369

 

В сети высмеяли внешний вид президента Владимира Зеленского и его команды на официальной встрече с японской делегацией.

Фото в Facebook опубликовала Ирина Погоржельская, подметив, что окружение главы государства продемонстрировало пренебрежение к японцам.

"Партизанский отряд протокола постоянно действует. Так талантливо продемонстрировать пренебрежение к японцам – надо еще постараться. Отдельно каждый и оптом все криворожский колхоз "40 лет без урожая", – написала она.

Отметим, что на фото Зеленский и его члены команды стоят в костюмах без галстуков, а у одного даже кепка на голове. В комментариях под постом пользователи писали, что это "дно" и "стыд".

"Какой дикий стыд. Тройное дно, учитывая, что это еще и японцы, нация, в которой этикет возведен в культ", "Беглий каторжник" – одел то, что украл с веревки", "Там все прекрасно: рубашка с застежкой до середины пуза и воротником под "бабочку", пиджак на два размера больше к росту и на четыре размера меньше объема. Брюки так же с ужасной гармошкой, ботинки! И это при перфекционистах японцах на переговорах", "Спасибо, что не в шортах", "Гопники у власти", "Шаурма за кадром в коридоре", – негодовали в сети.

 

 

 

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