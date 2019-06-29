Украина Жара вернется: синоптик предупредила украинцев о новых погодных испытаниях

2019-06-29 13:00 270

 

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июня, в Украине жара маловероятна, однако температурный режим будет неоднородным, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу в Украине в течение дня ожидается + 18 + 23 градуса, в воскресенье потеплеет до + 22 + 26 градусов, на Западе до +29 градусов.

"В ночные часы вообще вспомним об одеялах, ведь температура воздуха снизится до + 9 + 14 градусов", - написала она в Facebook.

Вместе с тем периодические небольшие дожди возможны, однако осадки будут чередоваться с солнцем, при этом сильных ливней не будет.

"В Киеве уик-энд ожидается комфортным. Завтра + 20 + 22 градуса, в воскресенье + 23 + 25 градусов", - прогнозирует Диденко.

Она добавила, что в ночные часы в Киеве температура составит + 11 + 14 градусов, есть вероятность локальных дождей.

Синоптик также предупредила, что 1 июля в Украине вновь ожидается жара, однако уже 2 июля она удержится только на юге, а в большинстве областей ослабнет.

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