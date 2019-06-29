Мир Юрия Шатунова экстренно госпитализировали перед концертом

2019-06-29 12:30 261

 

У 45-летнего Юрия Шатунова на данный момент проходит тур по югу РФ. Об этом сообщает Стархит.

Но его очередное выступление в Новороссийске едва не отменили. Как оказалось, 26 июня певец пожаловался на сильную зубную боль. Его самочувствие стремительно ухудшалось, поэтому представители звезды были вынуждены вызвать скорую помощь.

Врачи отвезли Юрия в одну из местных больниц. После обследования и оказания бесплатной медицинской помощи музыкант вернулся на концертную площадку. Со сцены Шатунов поблагодарил специалистов, которые оперативно отреагировали на вызов.

"Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это. Если бы все было иначе, то я сегодня бы не стоял здесь", — сообщил музыкант.

Представители Шатунова подтвердили, что за пару часов до выступления ему стало плохо. Однако певец не стал отменять концерт, которого зрители ждали несколько месяцев. Тем более билеты были раскуплены еще за неделю до назначенной даты. Сами медики, приехавшие на вызов к Шатунову, были удивлены эмоциями артиста, выраженными со сцены. 

"Для бригады скорой вызов к известному солисту был обычной будничной работой. Медики выполнили ее профессионально. Но, конечно, такая публичная благодарность, объявленная перед большим количеством зрителей, нам очень приятна", — сообщили врачи в официальном Instagram скорой помощи Новороссийска.

В ближайшие дни у Шатунова еще три больших концерта. Так, 28 июня он выступит в Геленджике, еще через два дня в Лазаревском, а 1 июля — в Сочи.

Следующие концерты Юрия состоятся только в октябре. Напомним, что сейчас музыкант живет на две страны. Он давно переехал с семьей в Мюнхен, но гастролирует преимущественно по городам России. Также Шатунов популярен в Прибалтике и Беларуси.

Поклонники надеются, что самочувствию артиста теперь ничего не угрожает, и следующие концерты он сможет отработать без жалоб на здоровье. Сам же Шатунов не устает подчеркивать, что именно поддержка и любовь слушателей вдохновляют его на новые гастрольные туры и записи альбомов.

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