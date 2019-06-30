Политика Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

2019-06-30 10:09 105

 

Российский лидер прокомментировал призыв президента Украины вернуть захваченных украинских моряков.

Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", - сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков.

Президент страны-агрессора заявил, что освобождение украинских моряков и возвращение России в ПАСЕ никак не связаны. Он добавил, что у российской стороны "есть вопросы по некоторым людям", которые задержаны в Украине.

27 июня Зеленский обратился во время брифинга к Путину с призывом "вернуть детей - родителям", то есть, освободить украинских пленных моряков.

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