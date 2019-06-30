Украина Из Украины в Италию запустят паром - Кабмин

2019-06-30 11:30 96

 

Запуск парома обсуждался во время визита украинской делегации в Италию

Из украинского Черноморска Одесской области в итальянский город Бари будет ходить паром, сообщили в пресс-службе правительства.

"Из украинского Черноморска в итальянский Бари ходить паром", - сказано в сообщении.

Запуск парома обсуждался во время визита украинской делегации в Италию.

В Кабмине сообщили, что Бари - один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Никаких других подробностей о проекте в правительстве не сообщили.

За два года безвизового режима с Евросоюзом им воспользовались почти три миллиона украинцев.

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