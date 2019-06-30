Политика Катастрофа с Крымским мостом, срочно подключили Путина: появилось экстренное обращение

2019-06-30 10:17 147

Крымский мост стал фигурантом нового скандала

Об этом пишет издание КрымРеалии.

В частности, в РФ гремит скандал вокруг Крымского моста, которым так любит хвастаться президент страны-агрессора Владимир Путин.

Стало известно, что строители уже более полугода не могут получить деньги за выполненную работу, и даже записали видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину.

По информации СМИ, руководители 15-ти компаний, которые заняты в строительстве, обвинили в своих проблемах фирму «ДЕКО», которая является субподрядчиком компании «СГМ-Мост» приближенного к Кремлю олигарха Аркадия Ротенберга.

Согласно опубликованным данным, общая сумма долга достигла полмиллиарда рублей (около 8 млн долларов). Данная новость вызвала резонанс в социальных сетях, и пользователи не смогли обойти стороной ее.

«Родина тебя бросит, сынок!», «Никогда такого не было и вот опять», «Моста нет, сваи утонули», «Держитесь там», «Дурни не учатся», «Пусть разбирают мост и продают», — шутят пользователи в комментариях под публикацией.