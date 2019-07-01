Украина В Украине подорожали сигареты: названа новая цена

2019-07-01 17:00 258

В Украине с понедельник, 1 июля, ставки акцизного налога на табачные изделия выросли на 9%, что повлечет за собой подорожание сигарет.

Данное повышение предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, которые Верховная Рада внесла перед принятием государственного бюджета на 2019 год.

Это приведет к росту цен на сигареты, которые в среднем подорожают на 2-3 гривны за пачку.

Напомним, в конце 2018 года парламентарии отложили до 1 июля 2019 года дополнительную 9-процентную индексацию акцизов на табачные изделия, что уменьшило доходы бюджета на 6,6 миллиарда гривен.