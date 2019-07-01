Политика Зеленский потребовал от Гройсмана наказать Климкина за его общение с РФ

2019-07-01 20:30 360

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте главы государства.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что данное решение Зеленского связано с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, относительно освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в сообщении.

Также Богдан рассказал, что согласно 102-й и 106-й статей Конституции, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ по моряков.

Зеленский планирует повторно направить в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.