Политика В России заявили, что Украина может изменить ответ Климкина по морякам

2019-07-01 17:30 213

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия сделала свое предложение относительно захваченных в Керченском проливе украинских моряков и, украинские власти могут изменить свой первоначальный негативный ответ. Об этом сообщают РИА Новости.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - заявил Карасин.

Напомним, что 26 июня в МИД Украины сообщили о получении ноты от российской стороны, в которой содержится "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством". МИД Украины ответил нотой на предложение РФ.

После этого президент Владимир Зеленский обвинил МИД Украины в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, в том, что касается приказа международного трибунала об освобождении украинских моряков.

Сегодня стало известно, что глава МИД Павел Климкин покидает свою должность, а Зеленский потребовал наложить на него дисциплинарную ответственность.