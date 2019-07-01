Политика В России заявили, что Украина может изменить ответ Климкина по морякам

2019-07-01 17:30 213

 

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия сделала свое предложение относительно захваченных в Керченском проливе украинских моряков и, украинские власти могут изменить свой первоначальный негативный ответ. Об этом сообщают РИА Новости.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - заявил Карасин.

Напомним, что 26 июня в МИД Украины сообщили о получении ноты от российской стороны, в которой содержится "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством". МИД Украины ответил нотой на предложение РФ.

После этого президент Владимир Зеленский обвинил МИД Украины в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, в том, что касается приказа международного трибунала об освобождении украинских моряков.

Сегодня стало известно, что глава МИД Павел Климкин покидает свою должность, а Зеленский потребовал наложить на него дисциплинарную ответственность.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

После пересчета пенсий в Украине стало известно, кто оказался в выигрыше

2019-07-01 20:00 261

В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать

2019-07-01 19:00 183

В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум

2019-07-01 18:30 195

С 1 июля украинцам придется платить налог на посылки из-за рубежа

2019-07-01 12:16 363

Еще новости в разделе "Политика"

Визовый режим с Россией: секретарь СНБО сделал заявление

2019-07-01 19:30 237

У Зеленского исключили Омеляна из списка украинской делегации в Канаду

2019-07-01 18:15 219

Секретарь СНБО рассказал о главной теме возможной встречи Зеленского с Путиным

2019-07-01 18:00 213

В России заявили, что Украина может изменить ответ Климкина по морякам

2019-07-01 17:30 213
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Визовый режим с Россией: секретарь СНБО сделал заявление 2019-07-01 19:30 237
У Зеленского исключили Омеляна из списка украинской делегации в Канаду 2019-07-01 18:15 219
Секретарь СНБО рассказал о главной теме возможной встречи Зеленского с Путиным 2019-07-01 18:00 213
В России заявили, что Украина может изменить ответ Климкина по морякам 2019-07-01 17:30 213

Лента

20:00 После пересчета пенсий в Украине стало известно, кто оказался в выигрыше
19:30 Визовый режим с Россией: секретарь СНБО сделал заявление
19:00 В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать
18:45 1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
18:30 В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум
18:15 У Зеленского исключили Омеляна из списка украинской делегации в Канаду
18:00 Секретарь СНБО рассказал о главной теме возможной встречи Зеленского с Путиным
17:30 В России заявили, что Украина может изменить ответ Климкина по морякам
17:00 В Украине подорожали сигареты: названа новая цена
16:30 Конец войне: Зеленский опубликовал важное заявление к украинцам