Политика Секретарь СНБО рассказал о главной теме возможной встречи Зеленского с Путиным

2019-07-01 18:00 213

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина возможна как возможность обсуждения вопроса освобождения украинских пленных. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

По словам секретаря СНБО, встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина. "Если сравнивать опыт Путина, длительность нахождения его при власти, тотальный контроль у него в стране с Владимиром Зеленским, который только знакомится с системой власти и априори является демократом, то с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна", - отметил он.

Данилюк считает, что у Путина и Зеленского есть разная картина ожиданий от встречи. "К тому же у Путина есть свое понимание, картина ожиданий, есть понимание и у Зеленского. Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", - добавил Данилюк.