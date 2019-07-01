Украина В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум

2019-07-01 18:30 195

 

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн, а для людей, утративших трудоспособность, – с 1497 до 1564 грн.

В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум. Такие изменения предусмотрены законом о госбюджете.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум повысился с 1921 грн до 2007 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность, он возрастает с 1497 грн до 1564 грн, для детей до шести лет – с 1626 грн до 1699 грн, для детей от шести до 18 лет – с 2027 грн до 2118 грн.

Еще одно повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2019 года.

 

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