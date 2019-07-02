Украина Ядовитые твари замечены на одесском пляже: сделано срочное обращение к отдыхающим

2019-07-02 20:00 795

В Одессе скаты-хвостоколы подплыли к самому берегу, где купаются люди

Необычных рыб заметили утром, 1 июля, на одесском пляже «Дельфин». Новость об этом заполонила все социальные сети и вызвала переполох среди жителей Одессы и приезжих туристов.

Отмечается, что было замечено 4 скатов-хвостоколов. У них на хвостах находятся твердые шипы с ядом, которые могут проколоть даже лодку.

«Скаты не нападают первыми, поэтому нужно внимательно смотреть в воде под ноги, чтобы не наступить на них. Также нежелательно купаться ночью, ибо в темноте его легко не заметить», — говорится в сообщении.

Медики настоятельно просят, если вас ужалили, нужно вызвать скорую помощь, либо обратиться в медпункт. Также необходимо вынуть осколок шипа и промыть рану большим количеством воды. В первые 10 минут можно отсосать яд.

Боль от ужаливания нарастает первые час-полтора, и в свой пик может достигнуть такого уровня, что человек потеряет сознание.

Помимо этого, место удара шипом опухает, а пострадавший может чувстовать слабость, озноб и головокружение. Поэтому важно не тянуть и сразу обратиться к медикам.

Специалисты советуют не преследовать скатов под водой, стараться шуметь, чтобы отпугнуть ската, притаившегося на дне.

Стоит отметить, что опасность для жизни представляют только крупные особи 1-2 метра в диаметре, которые в Черном море не обитают.