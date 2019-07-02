Политика В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам

2019-07-02 17:00 174

В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам, которые были захвачены на Азове в ноябре прошлого года, сообщают РИА Новости.

По полученным данным, моряков подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.322 УК России. Им предъявляют незаконное пресечение государственной границы, совершенное группой лиц. Известно, что морякам грозит до шести лет лишения свободы.

"У нас следственные действия расписаны до 9 июля", - заявил адвокат подозреваемых Николай Полозов.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля Военно-морских сил Украины. Российские пограничники арестовали 24 моряка, которые находились на борту. В РФ утверждают, что корабли вошли в российские территориальные воды и не реагировали на призывы остановиться. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что моряки предупреждали о маневрах.