Политика В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам

2019-07-02 17:00 174

 

В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам, которые были захвачены на Азове в ноябре прошлого года, сообщают РИА Новости.

По полученным данным, моряков подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.322 УК России. Им предъявляют незаконное пресечение государственной границы, совершенное группой лиц. Известно, что морякам грозит до шести лет лишения свободы.

"У нас следственные действия расписаны до 9 июля", - заявил адвокат подозреваемых Николай Полозов.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля Военно-морских сил Украины. Российские пограничники арестовали 24 моряка, которые находились на борту. В РФ утверждают, что корабли вошли в российские территориальные воды и не реагировали на призывы остановиться. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что моряки предупреждали о маневрах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику

2019-07-02 17:07 138

Визовый режим с Россией: секретарь СНБО сделал заявление

2019-07-01 19:30 3102

В России заявили, что Украина может изменить ответ Климкина по морякам

2019-07-01 17:30 498

Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

2019-06-30 12:30 2319

Еще новости в разделе "Политика"

Грузия объяснила смену посла в Украине

2019-07-02 17:23 120

Путин дал новое поручение по гражданству украинцам

2019-07-02 17:16 225

"Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику

2019-07-02 17:07 138

В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам

2019-07-02 17:00 174
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Грузия объяснила смену посла в Украине 2019-07-02 17:23 120
Путин дал новое поручение по гражданству украинцам 2019-07-02 17:16 225
"Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику 2019-07-02 17:07 138
В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам 2019-07-02 17:00 174

Лента

18:05 Ядовитые твари замечены на одесском пляже: сделано срочное обращение к отдыхающим
18:00 Жизнь украинских пенсионеров кардинально изменится: «40 тысяч гривен в одни руки»
18:00 Синоптики дали прогноз погоды на Ивана Купала
17:35 В России во время исследований на глубоководном аппарате погибли 14 моряков: все подробности ЧП
17:25 Солнечное затмение 2 июля: как изменится жизнь всех знаков Зодиака
17:23 Грузия объяснила смену посла в Украине
17:16 Путин дал новое поручение по гражданству украинцам
17:07 "Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику
17:00 В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам
16:30 В Киеве "заминировали" все детсады