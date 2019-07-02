Украина Банки будут возвращать клиентам украденные деньги, - Нацбанк

2019-07-02 22:00 420

Национальный банк Украины обнародовал проект постановления, цель которого обязать все украинские банки возвращать деньги клиентам, которые были похищены мошенниками.

На данный момент соответствующее постановление еще не вступило в силу, однако, по прогнозам регулятора оно может заработать уже в конце июля текущего года.

Однако, это не значит, что банки будут легко отдавать свои деньги клиентам – предусмотрена целая процедура, цель которой докзать, что деньги были украдены по неосторожности жертвы мошенников, передает издание «Закон и бизнес».

Соответствующее постановление по факту значит внедрение в Украине презумпции невиновности для владельцев банковских карт.

Таким образом, финучреждение обязано установить или довести факт, что списание средств произошло по вине или неосмотрительности клиента, а не наоборот. Банк об этом должен предупредить полицию. Если вина клиента докажут, ему самому придется покрыть все убытки.

Справка

По данным отчета Межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА в 2018 году мошенники обворовали украинцев на 250 миллионов гривен.

Жертвами аферистов часто становились клиенты, у которых злоумышленники выманивали реквизиты платежных карт или похищали эти данные через «фишинговые» сайты.

Как мы писали раньше, работники полиции Запорожья смогли идентифицировать преступника, который при помощи взрывного устройства вскрыл банкомат и совершил кражу денежных средств.

Преступление было совершено утром 10 марта. Тогда же поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата по проспекту Соборной в Запорожье. Прибывшие на место обнаружила поврежденный терминал банкомата, который находился в зоне самообслуживания клиентов отделения банка.

Эксперты-взрывотехники установили, что повреждения произошли в результате подрыва взрывчатого вещества путем электродетонации. Специалисты собрали все вещественные доказательства и опросили возможных свидетелей взрыва.