Политика Грузия объяснила смену посла в Украине

2019-07-02 17:23 126

 

МИД Грузии отозвал посла в Украине Гелу Думбадзе с целью назначения его на другую должность.

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что отозвали посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе с целью назначения его на другую должность. Об этом сообщает издание Грузия Online.

"Как известно, назначение и увольнение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство считает нужным использовать его ресурс в центральном аппарате — на позиции посла по особым поручениям, и ему доверят сферу, в которой он имеет большой опыт деятельности", - сказали в МИД.

"Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Грузии отозвали посла в Украине. На место Гелы Думбадзе рассматриваются две кандидатуры – Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе.

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